Biel: „Abgelehnte“ Asylbewerber besetzen früheres Altersheim – unzufrieden mit bisherige Bleibe

In der Stadt Biel haben abgewiesene Asylbewerber ein leerstehendes früheres Altersheim besetzt. Weil die Asylbewerber unzufrieden sind, sollen sie in ein anderes Rückkehr-Zentrum umgesiedelt werden. Das passt ihnen jedoch nicht, denn es ist ihrer Meinung nach zu abgelegen. Ihre bisherige Bleibe passt ihnen ebenfalls nicht, weil die Zustände dort angeblich menschenunwürdig sind. Und so haben sie jetzt das frühere Seniorenheim besetzt.

Nur damit es klar ist: Die Rede ist von Asylbewerbern, deren Gesuche abgelehnt wurden und die eigentlich gar nicht mehr in der Schweiz sein sollten.

