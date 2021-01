Biden wird immer beliebter: Haft-Entlassung von über 14.000 Illegalen angeordnet – darunter Kriminelle

Fox News-Moderator Tucker Carlson hat exklusiv ein „schockierendes“ internes Memo erhalten, das an ICE-Agenten geschickt wurde und ihnen befiehlt, alle in Gewahrsam befindlichen illegalen Einwanderer freizulassen, berichtet thegatewaypundit.com

An Joe Bidens erstem Tag im Amt gab das Heimatschutzministerium eine weitreichende Anweisung heraus, „alle Abschiebungen“ für 100 Tage zu stoppen. Eine interne E-Mail an ICE-Beamte enthüllt, dass Joe Biden die Freilassung von mehr als 14.000 illegalen Ausländern in Gewahrsam anordnete.

Laut Breitbart News sind 71,45 % der derzeit inhaftierten Illegalen verurteilte Kriminelle und eine Gefahr für die Gesellschaft.

Tucker Carlson sagte, dass das interne Memo zeigt, dass die Biden-Administration im völligen Chaos ist, wenn es eine Politik so groß verändert, ohne zu erklären, was es bedeutet.

