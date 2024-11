‚Biddi biddi Spendi‘: So peinlich betteln Grüne um euer Geld

Die Lage in Deutschland scheint so ernst wie hoffnungslos – auch, weil den Grünen bei ihrer Regierungspolitik gerne „egal ist, was ihre deutschen Wähler denken“ (O-Ton Baerbock). Doch die Aussicht, das Volk im Winter bei Eiseskälte für eine Fortsetzung dieser Ruin-Politik zu erwärmen, trifft die Schneeflocken an ihrer Basis nun hart. Und so lancierte die Berliner Landespartei mit einem hochnotpeinlichen Sujet einen Spendenaufruf für ihr „Wintiwahlkampfi“.

Kulleraugen, Tierbilder und Kindchenschema wirken gerne, um die Herzen der Menschen zu erweichen und ihre Spendenbereitschaft anzukurbeln. Weiterlesen auf Der Status.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung