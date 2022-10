Bewusste Zerstörung: Deutschland plant den Untergang (Ernst Wolff)

Die Welt befindet sich im Wandel. Immer mehr neue Krisen verwüsten die Gesellschaft und die Regierung arbeitet an immer neueren und völlig undurchsichtigen Plänen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Währenddessen kämpfen die Bürger um ihr Überleben, weil alles unglaublich teuer geworden ist oder man einfach nicht mehr weiter weiß. In all dem Chaos gibt es jemanden, der Klarheit schafft – Ernst Wolff. In diesem Interview sprechen Dominik Kettner und Ernst Wolff über die aktuellen Ereignisse und wie man am besten klaren Kopf dabei behält.

