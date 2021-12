Bewegender Kommentar! Krankenschwester Steffi: „Pflege zeigt Gesicht“

Ein bewegender Kommentar: Mein Name ist Steffi und ich bin seit 1987 examinierte Krankenschwester, ich arbeite seit 1997 fast ausschließlich im psychiatrischen Bereich. Auch ich nehme die Auswirkung von Corona wahr, jetzt beschließt eine Regierung die Impfpflicht und dass ich ohne die unerforschte Impfung nicht mehr arbeiten darf.

In welcher Gesellschaft sind wir jetzt angekommen? Ich werde als Person diskriminiert, beschimpft und als unsolidarisch bezeichnet, mir wurde schon gesagt, so was wie ich, mit meiner unsolidarischen Haltung vergast gehört.

Mein Vater hat den 2. Weltkrieg miterlebt, und als Teenager habe ich ihn oft gefragt: Wie konnte so etwas passieren? Warum ist es keinem von euch aufgefallen, und wenn es euch aufgefallen ist, warum habt ihr mitgemacht, warum hat keiner was dagegen getan?

