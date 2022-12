Bevölkerungsaustausch: Regierung will irreversible Fakten schaffen

Mehr als 1,2 Millionen Ausländer strömten in diesem Jahr nach Deutschland. Und die Regierung will, dass das ewig so weiter geht. Erst jüngst beschloss die Koalition, die sogenannte „Seenotrettung“ im Mittelmeer – also die von linksradikalen Organisationen betriebenen Schlepperschiffe – mit zwei Millionen Euro pro Jahr zu subventionieren. Doch damit nicht genug. Mit mehreren, voneinander getrennten Gesetzesvorhaben wollen die Systemparteien auch die dauerhafte Ansiedlung und Einbürgerung und damit den Bevölkerungsaustausch vorantreiben, um ihn unumkehrbar zu machen. AUF1

