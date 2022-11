Betriebe geben auf – Fleisch wird knapp

Jetzt warnt die Fleischindustrie in Deutschland vor Versorgungsengpässen, insbesondere bei Schweinefleisch.

Viele deutsche Schweinehalter würden bereits aufgeben und damit ist nicht nur eine Fleischknappheit vorprogrammiert, sondern auch weitere Preissteigerungen. Laut „Welt“ sieht die Fleischwirtschaft ihr größtes Problem in der Inflation: 85 Prozent der befragten Betriebe hatten das bei einer Umfrage von Branchenecho Fleischwirtschaft geantwortet.

Hubert Kelliger, Mitglied im Vorstand des Verbands der Fleischwirtschaft (VDF), prognostiziert als Folge davon unter anderem leere Regale. Denn schon jetzt ist absehbar, wie knapp Fleisch in den nächsten Monaten werden wird. Seine Erklärung für die Verknappung: Derzeit gibt eine Vielzahl von Tierhaltern auf oder reduziert die Zahl der Mastschweine. Dadurch kommt es durch Verzögerungen automatisch zu Versorgungsengpässen, da einfach nicht mehr nachproduziert wird.

Nicht nur knapp, sondern damit auch teuer: Erhöhte Erzeugungspreise einerseits, aber auch weniger verfügbare Fleischprodukte werden zu einer weiteren Verteuerung führen. Wer zukünftig also noch Wurst auf der Stulle haben will, muss tief in die Geldbörse greifen.

Politikstube: Läuft planmäßig, die Menschen sollen ja auf Insektennahrung umgestellt werden, die gelten als „klimafreundlicher“, die pupsen und rülpsen nicht so sehr wie Rinder und Schweine.

Statt Schweinekrustenbraten oder Schweinekotelett landet auf dem Teller der Raupen-Burger, der geröstete Heimchen-Spiess oder die gegrillten Heuschrecken garniert mit süß-sauer eingelegten Mehlwürmern und Käfern, als Nachtisch Ameisen-Grütze – das hört sich doch lecker an.

In den Schulen werden bereits die Kinder auf die „neue Normalität“ vorbereitet.

