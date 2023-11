Bestatter warnen vor „noch nie zuvor gesehenen Blutgerinnseln“

Seit mehr als zwei Jahren warnt Hirschman vor einem Phänomen, das ihm eigener Aussage zufolge während seiner gesamten, immerhin 20-jährigen Berufslaufbahn so noch nie begegnet ist. Demnach seien in den Körpern von Toten seltsame Blutgerinnsel zu finden, die ihn aufgrund ihrer weißen Farbe und festen Konsistenz am ehesten an Calamari erinnerten.

Wurden die Ausführungen des Bestatters zunächst noch als Schwurbelei abgetan und Hirschman gar der Lüge bezichtigt, melden sich jetzt immer mehr Kollegen zu Wort, die auf die möglichen Folgen der sogenannten „Impfung“ hinweisen. Die Berichte kommen dabei nicht nur aus den USA, sondern auch aus Ländern wie Kanada oder Großbritannien, in denen zum Einbalsamieren von Leichen ganz ähnliche Techniken verwendet werden.

Im August 2023 wandte sich Hirschman einmal mehr an die Öffentlichkeit. Weiterlesen auf Reitschuster.de

