Bestätigt Israel mit “Flurona”, dass Grippe und Corona zusammengehören?

Seit Anfang 2020 gab es über Nacht die Erkrankung Influenza/Grippe nicht mehr. Nun wurde die Erkrankung in Israel wieder gesichtet. Angeblich wäre eine Patientin gleichzeitig an Grippe und Corona erkrankt. Dazu wurde auch gleich ein neuer Name erfunden: “Flurona”.

Nun wurde offenbar in Israel beschlossen, wenn ich den Sachverhalt etwas überspitzt formulieren darf, dass es die Grippe offiziell wieder geben darf. Nachdem es aber für das Corona-Narrativ wichtig ist, zwischen den Erregern zu differenzieren, wurde kurzerhand behauptet, dass eine angeblich betroffene Patientin zeitgleich an Grippe und Covid-19 leide. Das ist auch dahingehend interessant, als dass die Symptome nahezu identisch sind. Theoretisch könnte man sich das so vorstellen, dass die Dame an den Symptomen einer echten Grippe litt und offensichtlich im Labor mit uns unbekanntem Ct Wert positiv auf einen Influenza-Stamm und eine Mutationsvariante von SARS-CoV-2 getestet wurde. Die hauptsächlich in Boulevardmedien ohne genauere Informationen transportierte Meldung soll augenscheinlich dazu motivieren, dass sich Menschen nicht nur gegen Covid-19, sondern auch gegen Grippe impfen lassen. Auf der Suche nach der Wahrheit hat sich bislang kein einziges deutschsprachiges Medium begeben.

Wer sich nun dafür interessiert, was in Israel wirklich passiert ist, hat es aufgrund der Sprachbarriere schwer.

Weiterlesen auf Report24.news

5 1 Bewertung Artikel Bewertung