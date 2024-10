„#BesserOhneMesser“ – Polizei will mit mehrsprachiger Kampagne Messergewalt bekämpfen

Immer häufiger kommt es auf deutschen Straßen zu Messerattacken. Im Jahr 2023 wurde in NRW in 3.536 Fällen ein Messer eingesetzt, was ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zu 2019 ist. Um der Messerproblematik zu begegnen, hat die Polizei NRW unter dem Motto #BesserohneMesser eine Präventionskampagne gestartet, die Bürger davon überzeugen soll, das Messer besser zu Hause zu lassen. Dabei ist die Idee dieser Präventionskampagne nicht neu. Erste Einträge zu #BesserOhneMesser lassen sich bei diversen Twitter-Polizeiaccounts aus Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2019 finden. Weiterlesen auf Apollo News.net

