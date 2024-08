„Besser ohne Messer“: Plakatkampagne in Asylunterkünften soll Messergewalt stoppen

Vollendete Hilflosigkeit? Im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) einen Zehn-Punkte-Plan gegen Messergewalt vorgestellt. Neben Waffenverbotszonen und Waffentrageverboten sieht dieser den Entzug des Führerscheins für Personen, die wiederholt straffällig wurden, sowie eine Aufklärungskampagne in Asylunterkünften vor. Mit „Besser ohne Messer“-Plakaten möchte man Migranten darüber aufklären, dass sie ihr Messer doch eigentlich gar nicht brauchen. Dass so keine IS-Attentate wie in Solingen verhindert werden, weiß Reul freilich selbst. Weiterlesen auf Report24.news

