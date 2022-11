Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz): 1.000 Flüchtlinge auf 500 Einwohner

Seit Monaten warnen die Kommunen vor zu vielen Flüchtlingen. Doch Bund und Länder ließen die Gemeinden im Stich. Neuestes Beispiel: Das Kueser Plateau in Rheinland-Pfalz hat 500 Einwohner – und soll 1000 Flüchtlinge aufnehmen. Im alten Hotel Moselpark schafft das Land Platz für 444 Flüchtlinge. In der angrenzenden ehemaligen Tennissporthalle stehen 680 Feldbetten bereit. (Bericht bis zur Minute 2:27) Ab Minute 3:24 Deutschlands Tafel in Not.

