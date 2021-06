In Ceuta, der spanischen Exklave in Marokko, hat deren Regierung Kinder als Migrationswaffe missbraucht. Die Hauptschuld liegt aber auch hier bei der EU, die das durch ihre katastrophale Migrationspolitik erst ermöglicht, wie ich in meiner Plenarrede am 10. Juni 2021 deutlich gemacht habe.

