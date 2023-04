Berlins „Portal in die Zukunft“: ein Plumpsklo

Was ist der Unterschied zwischen dem römischen Kaiser Vespasian (Regent von 69 bis 79) und dem (noch) regierenden Berliner Senat? Ganz einfach: Berlin hat 66 Milliarden Euro Schulden aufgetürmt; es erhält aus dem Länderfinanzausgleich (in den Bayern 9,8 Milliarden einzahlt) pro Jahr 3,6 Milliarden Euro; und es baut für 1,7 Millionen 24 klima-, wasser- und stromlose öffentliche Toiletten, Stückpreis: 70.000 Euro. Und Vespasian? Er sanierte die von Nero vergammelten Staatsfinanzen, unter anderem weil er eine Latrinensteuer einführte. Als Vespasians Sohn daran Anstoß nahm, antwortete der Kaiser: „pecunia non olet“ (Geld stinkt nicht).

So weit, so gut? Nein! Es ist kein Aprilscherz. Berlins „grüner“ Staatssekretär Markus Kamrad (*1971), zuständig für „Zentrales und Verbraucherschutz“, monatliches Grundgehalt etwa 11.000 Euro, präsentiert die ersten dieser – pro Bezirk zwei – in Parks stationierten 24 Toiletten am 30. März gegenüber der Presse.

