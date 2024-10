Berliner Senat plant weitere Unterkünfte für über 20.000 Migranten

Die Zahl der Unterkünfte für Migranten in Berlin soll weiter ausgebaut werden. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) plant bis Dezember 2028 Baumaßnahmen an 47 Standorten, um rund 20.100 zusätzliche Plätze zu schaffen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage hervor, die der Berliner Zeitung vorliegt. Die geplanten Maßnahmen umfassen sowohl Neubauten als auch die Sanierung bestehender Unterkünfte. Derzeit regiert in Berlin eine Koalition aus CDU und SPD unter dem Regierungen Bürgermeister Kai Wegner. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

