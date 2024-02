Berlin will berühmte Straße nach Nawalny umbenennen

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hat gefordert, eine Straße in der Hauptstadt nach dem in einem Straflager verstorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny zu benennen. Dessen Kampf für die Freiheit sei „unsterblich“, sagte die Stellvertreterin des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) dem Tagesspiegel.

Im Gespräch ist die Behrenstraße in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor. Diese führt an der Rückseite der russischen Botschaft vorbei. Mit dem Haupteingang liegt die diplomatische Vertretung am Prachtboulevard Unter den Linden. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung