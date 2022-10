Berlin: Verstöße gegen Corona-Maßnahmen sollen mit bis zu 5.000 Euro Strafe geahndet werden

Eine Ausweitung der Maskenpflicht in Berlin konnte zum Leidwesen der grünen Gesundheitssenatorin erst einmal noch nicht durchgesetzt werden – aber einen neuen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen gibt es bereits. Tritt er planmäßig in Kraft, so können Verstöße mit bis zu 5.000 Euro Strafe geahndet werden.

Verstöße gegen die Corona-Regeln sollen wie folgt geahndet werden:

ohne Maske für Besucher: 100 bis 500 Euro

keine Test-Kontrolle für Betreiber: 1000 bis 5000 Euro

kein Test-Nachweis für Besucher: 100 bis 500 Euro

trotz positivem Test nicht nach Hause: 1000 bis 5000 Euro (für Infizierte)

Verstoß gegen 10-Tage-Quarantäne: 1000 bis 5000 Euro (für Infizierte)

Verstoß gegen Besuchsverbot: 1000 bis 5000 Euro (für Beteiligte)

