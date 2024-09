Die Zahl der Einbürgerungen in Berlin explodiert: In diesem Jahr gingen in der deutschen Hauptstadt bis zum 22. August bereits 28.716 Einbürgerungsanträge ein.

Zum Vergleich: 2023 begehrten insgesamt 18.018 Migranten den deutschen Pass. Damit sind die Anträge auf Einbürgerungen allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 59,4 Prozent gegenüber dem gesamten Vorjahr gestiegen. Weiterlesen auf Exxpress.at

