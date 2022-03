Berlin: Sozialämter werden überrannt von Kriegsflüchtlingen

Der Ansturm ist gewaltig! Berlins Sozialämter werden überrannt von Kriegsflüchtlingen, die dringend Hilfe suchen. In Wedding wickelte sich die Warteschlange am Freitag einmal ums Gebäude am Leopoldplatz.

In Berlins zwölf Sozialämtern herrscht selbst absolute Personalnot. So wurden allein am Donnerstag 1936 Ukrainer mit Nothilfe, Berlinpass, Krankenkassenantrag versorgt.

Sozialstadtrat Liecke schildert in seinem Brandbrief, dass Mitarbeiter aus anderen Leistungsbereichen abgezogen werden müssen.

„Damit bleiben unzählige Vorgänge z. B. aus der Grundsicherung, der sozialen Wohnhilfe oder dem Teilhabe-Fachdienst liegen. Wir rechnen mit vermehrten Untätigkeitsklagen.“

