Berlin: Senat will Budget der Polizei um 122 Mio. Euro zusammenstreichen

In Berlin sollen die Feuerwehr und die Polizei ab diesem Jahr massive Sparmaßnahmen vornehmen. Die Gewerkschaften laufen Sturm.

Am 14. Dezember wurde im Abgeordnetenhaus der Haushalt für das laufende und das kommende Jahr verabschiedet. Anderthalb Wochen nach dieser Entscheidung versandte Finanzsenator Ewers das entsprechend verbindliche Haushaltswirtschafts-Rundschreiben an die Verwaltungen. Dort wurde verfügt, dass die Behörden bis zum 29. Februar Einsparungen in Höhe von 5,9 Prozent vornehmen müssen. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 1 Bewertung Artikel Bewertung