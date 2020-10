Berlin: “Schweigemarsch“ gegen die Corona-Maßnahmen

Mehrere Tausend demonstrierten mit einem “Schweigemarsch“ am Samstag gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in Berlin. Der Marsch verlief von Charlottenburg zum Großen Stern in Berlin. Laut Angaben der Polizei hielten die Teilnehmer der Demonstration Abstand zueinander und trugen größtenteils Masken. Die Teilnehmer prangerten mit der Aktion die am Samstag in Kraft tretenden neuen Vorschriften der Bundesregierung an.

Laut Angaben des “Tagesspiegels“ wurde Attila Hildmann von der Polizei abgeführt, nachdem ihm zunächst ein Verweis von einem Ordner des Schweigemarsches angedroht wurde, da er über ein Megafon politische Parolen verkündete. Die Demonstration verlief nach Angaben friedlich. Die tatsächliche Teilnehmerzahl konnte laut der Polizei aktuell noch nicht ermittelt werden, vom Veranstalter waren ursprünglich 20.000 Teilnehmer angekündigt worden.

