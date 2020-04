Berlin: Remmo Clan sorgt für Tumulte vor Notaufnahme

Vor der Notaufnahme des Kreuzberger Klinikums am Urban versammelten sich in der Nacht zum Dienstag 50 bis 60 Mitglieder des kriminellen Remmo-Clans. Dort war kurz zuvor eine ältere Angehörige des Clans eingeliefert worden und verstorben. Dabei soll es sich um die Mutter des Clan-Bosses Issa Remmo handeln. Auf dem Weg zum Klinikum sollen zwei weitere Clanmitglieder durch eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei gerast sein – einer der Beamten vor Ort konnte sich offenbar nur durch einen Sprung zur Seite retten. Bei dem Manöver sollen auch die Anhaltekellen zu Bruch gegangen sein. Die Polizei lieferte sich daraufhin offenbar eine Verfolgungsjagd mit den beiden Autos. Einer der beiden Fahrer konnte angeblich in seinem Porsche fliehen. Ein weiterer Mann soll nach einer Kollision seines VWs mit einem Streifenwagen in der Nähe des Klinikums festgenommen worden sein. Vor dem Urban-Klinikum waren währenddessen mutmaßlich mehrere Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Clan-Mitglieder zu beruhigen und dafür zu sorgen, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden.