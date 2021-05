Berlin: Pro-Palästina-Protest in Neukölln – Flaschenwürfe und Festnahmen

Seit Tagen kommt es in Ost-Jerusalem zu schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften aufgrund geplanter Zwangsräumungen von Häusern palästinensischer Familien. Hunderte Menschen wurden dabei seit Beginn der Unruhen verletzt. In Neukölln zogen als Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern am Sonntag rund 500 Menschen auf die Straße. Der Protest blieb nicht friedlich. Es flogen Berichten zufolge Flaschen und auch Steine auf Beamte. Mehrere Personen wurden festgenommen. Die Polizei drohte auch mit dem Einsatz von Pfefferspray, als sich ihr eine wütende Menge entgegenstellte.

