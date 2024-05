Berlin plant 50 neue Flüchtlingsunterkünfte

Der Senat sucht händeringend nach Orten für Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt: 16 Containerdörfer sollen laut Stadt in der nächsten Zeit hochgezogen werden, ein 17. auf dem Tempelhofer Feld ist geplant. Doch all das werde nicht reichen, sagt Albrecht Broemme, Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten, der Berliner Zeitung: „Wir brauchen dringend 50 weitere Standorte.“ Dann könne endlich das Ankunftszentrum in Tegel entlastet werden. Flüchtlinge, so der Plan, könnten dann direkt von dort in Unterkünfte verteilt werden. Die Dauerunterbringung in Tegel wäre damit Geschichte. Weiterlesen auf Berliner Zeitung.de

