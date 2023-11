Berlin nimmt rund 300 syrische Flüchtlinge aus Libanon auf

Berlin nimmt im Rahmen eines speziellen Landesprogramms rund 300 zusätzliche Flüchtlinge auf. Am Dienstag kamen 137 besonders schutzbedürftige Geflüchtete aus Syrien in der Stadt an, die bisher unter schwierigen Bedingungen im Libanon lebten. Am 15. November sollen weitere 152 Syrer nach Berlin kommen, wie die Sozialverwaltung mitteilte. Zu der Gruppe gehören demnach beispielsweise von familiärer Gewalt bedrohte Frauen, von Kinderarbeit bedrohte Minderjährige oder vom Bürgerkrieg in Syrien traumatisierte Menschen.

„Ich freue mich sehr, dass wir diese Menschen aus dem Libanon in Berlin in Sicherheit bringen können“, erklärte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Mehr auf n-tv.de

Und wie Welt.de berichtet, fordert die Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe die Bundesregierung auf, eine „Flüchtlingsnotlage“ auszurufen, um dann die Schuldenbremse auszusetzen.

