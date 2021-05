Berlin: Mainstream-Gläubige stehen stundenlang für eine AstraZeneca Impfung an

Dutzende von Menschen standen am Samstag stundenlang vor einer Arztpraxis in Berlin Schlange, um eine terminfreie AstraZeneca-Spritze zu bekommen. Einige der Impfwilligen in Kreuzberg brachten sich Stühle und Proviant mit, um die Wartezeit komfortabler zu gestalten. Berlin hatte die Impfpriorisierung bei AstraZeneca für über 60-Jährige aufgehoben. Der Corona-Impfstoff darf allen Menschen über 18 Jahren in allen Arztpraxen der verimpft werden. „Wir mussten dafür am Samstag um 6 Uhr aufstehen, um um 10 Uhr eine Spritze zu bekommen. Wir konnten keinen Termin vereinbaren, also hieß es: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, so eine der Wartenden.

