Berlin – Luxuswohnungen für 320 Flüchtlinge: Anwohner klagen an

Am 2. September sollen 320 Flüchtlinge in eine neu errichtete Unterkunft in der Kirchstraße in Pankow-Rosenthal einziehen. Die moderne Wohnanlage, bestehend aus sieben dreigeschossigen Neubauten, bietet den Bewohnern Apartments mit Einbauküchen, Balkonen und Fußbodenheizung. Doch in der Nachbarschaft stößt diese Entwicklung auf deutliche Kritik.

Einwohner wie Robert R., der in der Nähe der neuen Gebäude wohnt, fühlen sich durch das Vorgehen der Behörden übergangen und benachteiligt. „Wir fühlen uns ungerecht behandelt“, erklären viele der Anwohner gegenüber der Berliner Zeitung. Weiterlesen auf Apollo News.net

1 1 Bewertung Artikel Bewertung