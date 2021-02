Berlin: Linksextremer „Rechtsextremismusexperte“ jagt Rohrbombe in Schöneberg hoch

Ein ohrenbetäubender Knall, erschütterte am Donnerstagabend den Innenhof eines Schöneberger Wohnblocks. Alarmierte Polizisten fanden einen detonierten Sprengsatz, eine intakte Sprengvorrichtung und auch zwei Verdächtige. Allein das Motiv der Männer aus der linken Szene bleibt mysteriös.

Mehrere Anwohner riefen die Polizei, nachdem sie Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Eisackstraße eine Explosion gehört hatten.

Nach B.Z.-Informationen handelte es sich dem Aussehen nach um Rohrbomben. Da nicht auszuschließen war, dass der zweite Sprengsatz noch explodieren könnte, lösten die Ermittler einen Großeinsatz aus. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert, Anwohner zwischenzeitig in Bussen untergebracht. Sprengstoffspezialisten des LKA sicherten den verdächtigen Gegenstand.

In Tatortnähe fiel den Ermittlern während der Maßnahmen ein 27-Jähriger auf, der offensichtlich versuchte, zu flüchten. Gregor D. wurde festgenommen. In der Wohnung des jungen Mannes im 4. Stock des Hauses hielt sich ein weiterer Verdächtiger auf. Weil dieser jedoch die Tür nicht öffnete, rückte das SEK an. Auch Claudio C. (29), der Mitbewohner von Gregor D., konnte dann festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckte die Spurensicherung Chemikalien und weitere verdächtige Gegenstände. Die Männer wurden dem Staatsschutz überstellt.

Nach B.Z.-Informationen sind beide der linken Szene zuzuordnen

Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusexperte Claudio C. arbeitete zuletzt als medienpädagogischer Leiter eines Kreuzberger Vereins. Bis 2019 war der Offenbacher laut eigener Vita Mitarbeiter bei der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus.

Sein in Trier geborener Mitbewohner Gregor D., ebenfalls Politikwissenschaftler, soll als Lehrer arbeiten. Gegen beide lief 2016 ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot, das aber eingestellt wurde.

