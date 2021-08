Berlin: Linker Mob jagt Polizei

Bei harmlosen Corona-Demos wird in Kampfmontur auf friedliche Bürger eingeprügelt, aber bei linksextremen Gewalttätern haben die Helden nicht einmal einen Helm auf.

Bei einer linken Demonstration und einem Straßenfest in Berlin-Schöneberg ist es am 8.8.21 zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Polizisten hätten einen Verdächtigen wegen einer Sachbeschädigung festgenommen, berichtet die Polizei am Montag. Daraufhin seien die Beamten von mehreren Personen angegriffen worden. Mindestens zwei Polizisten wurden verletzt. Ein Video im Internet zeigt, wie Polizisten vor einer Menschengruppe fliehen, im Hintergrund ist der Sprechchor „Ganz Berlin hasst die Polizei“ zu hören. Ein Beamter wird offenbar verletzt und mit einer Platzwunde an der Stirn in einen Mannschaftswagen gezogen. Laut Ankündigung der Veranstalter handelte es sich bei dem „Rote Insel Fest“ um eine Mischung aus Protest, Musik/Konzert, Party, Workshop und Theater. Wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte, waren die Einsatzkräfte beim „Rote Insel Fest“ zur Sicherung der Kundgebung „Kiezkultur von unten“ vor Ort. Nun werde wegen Widerstands und Körperverletzung ermittelt. Das autonome Jugendzentrum „Potse“ kritisierte auf Twitter, Polizisten hätten einen Teilnehmer „brutal“ festgenommen. Als die Polizei die Menschen in den Mannschaftswagen gebracht hatte, seien die Beamten von einer „empörten Menge aus der Straße gedrängt worden“. Menschen die sich über die massive Gewalt beschwert hätten, seien von der Polizei mit Schlägen und Tritten „traktiert“ worden. Die „B.Z.“ hatte am Sonntag über ein Video berichtet, das nach der Polizeiaktion im Internet kursierte. Video-Aufnahmen von dem Spielplatz sollen demnach gezeigt haben, wie eine Gruppe Beamter von mehreren Personen umringt ist. Es sei zu Rangeleien gekommen. Die Gruppe habe die Beamten von hinten attackiert, auch Flaschen sollen geflogen sein, ehe sich die Polizisten zurückzogen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte, Gewalt gegen Polizisten werde „in einzelnen Teilen der Gesellschaft als völlig legitim“ angesehen. GdP-Sprecher Benjamin Jendro twitterte, Polizeikräfte seien „von einem Mob massiv angegriffen“ worden. „Ein Wunder, dass beim Kollegen, der am Boden liegend mehrfach gegen Kopf getreten wurde, nichts gebrochen ist.“

