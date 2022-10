Berlin: Klima-Terroristen behindern Krankenwagen mit schwerkranker Frau

Seit letzter Woche blockieren die selbsternannten Weltretter der „Gruppe Aufstand der Letzten Generation“ wieder Straßen in Berlin. Dass ihnen dabei auch Menschenleben völlig gleichgültig sind, zeigte ein Zwischenfall am Montag.

Als ein Krankenwagen im Rettungseinsatz durch die Blockade an der Weiterfahrt gehindert wurde, wandte sich der Fahrer in heller Aufregung um seine Patientin direkt an eine der jungen „Aktivistinnen“. Diese antwortete rotzfrech und ungerührt, ohne auch nur einen Millimeter vom Fleck zu weichen: “Dann rufen Sie doch die Polizei…”.

Auf Twitter kursiert ein Video der beschämenden Szene. Mehr auf Wochenblick.at

Was interessiert schon Gesundheit, geschweige denn ein Menschenleben… Diese #Klimaaktivisten ticken doch nicht mehr richtig.#Rettungsgasse pic.twitter.com/lXpTjIleBJ — Schlanggl (The Original) ⚫️🟡🇩🇪🇺🇸🇺🇦🇮🇱🤍💙 (@i_iangg) October 18, 2022

