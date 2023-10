Berlin: Islamisten-Demo auf Alexanderplatz

Rund 800 Menschen nahmen am Sonntagabend an einer Großdemo gegen Israel am Alexanderplatz in Berlin teil. Bei der friedlich verlaufenen Veranstaltung traten auch Islamisten auf. Der Redner las die Auflagen der Polizei vor und bat die Menge, sämtliche Judenhass-Äußerungen zu unterlassen, so kam es dann auch. Nichtsdestotrotz zeigten viele Teilnehmer offen ihre islamistische Gesinnung. Immer wieder wurde den „Märtyrern“ in Gaza gedacht, ein muslimisches Totengebet wurde verrichtet. Immer wieder gab es auch Allahu-akbar-Rufe. In einer Rede sprach ein Prediger auf dem Alexanderplatz mehrmals vom „Dschihad“ – man müsse das „gerechte Wort“ gegen einen „ungerechten Herrscher“ sagen. Weiterlesen auf Apollo News.net

Fördern Sie hier ein neue muslimische Weltordnung? grade am Alexanderplatz #Israel #Hamas pic.twitter.com/sCaYbJwvuU — Iman Sefati (@ISefati) October 22, 2023