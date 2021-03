In Berlin-Prenzlauer Berg haben in der Nacht zum Dienstag sieben Autos gebrannt. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort in der Metzer Straße. Verletzt wurde niemand – nach Feuerwehrangaben entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

