Berlin: Haben Linke die Bundestagswahl gefälscht? (JF-TV THEMA)

Ein gutes dreiviertel Jahr ist die Bundestagswahl 2021 nun her. Daß bei dieser Wahl in der Hauptstadt nicht alles mit rechten Dingen zuging, wurde schon an jenem 26. September des vergangenen Jahres bekannt, als sowohl der Urnengang zum Bundestag als auch zum Berliner Abgeordnetenhaus stattfand. Schon am Wahlabend gingen Meldungen über das Berliner Wahlchaos durch die Medien. Doch erst jetzt kommt allmählich das ganze Ausmaß ans Tageslicht.

Federführend involviert ist hierbei der Berliner Politiker Marcel Luthe. Nur seiner Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, daß die Öffentlichkeit endlich Einblick erlangt in das, was sich in der Hauptstadt an jenem Wahltag ereignet hat.

Und die Ergebnisse, die Luthe zusammen mit einem Rechercheteam aus jungen Journalisten von Apollo News und Tichys Einblick durch die Auswertung von 28.000 Dokumenten zutage förderte, haben es in sich: in acht von zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen gäbe es „mandatsrelevante Unstimmigkeiten“. Und es fällt auf: Profitiert haben von den Unstimmigkeiten fast durchweg die linken Parteien SPD, Grüne und Linkspartei.

