Tausende Berliner auf dem Weg von Brandenburger Tor zur Siegessäule im Tiergarten. Zeitgleich bewegte sich auch ein Autokorso zu diesem Treffpunkt.

Ein besonderes Augenmerk hatten die Berliner an diesem Abend auf Wien. Die Demonstration in Berlin diente ausdrücklich der Solidariesierung mit dem Kampf für die Versammlungsfreiheit in Wien.

