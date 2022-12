Berlin: Großteil der ukrainischen Flüchtlinge wird bleiben

Tausende von ukrainischen Kriegsflüchtlingen werden nach Einschätzung von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel noch jahrelang in Berlin bleiben. „Wie und wann der Krieg in der Ukraine zu Ende geht und welche Konsequenzen das für die Menschen hat, die zu uns nach Berlin gekommen sind, bleibt Spekulation“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir davon ausgehen, dass von rund 100.000 Geflüchteten über 80.000 Anträge gestellt haben auf längerfristigen Aufenthalt, dann ist deutlich absehbar, dass ein großer Teil der Menschen auf Jahre in Berlin bleiben wird und nicht in die zerstörte Heimat zurückkehrt.“

Insgesamt zeige die Zuwanderung, wie groß der Bedarf an Wohnraum in der Stadt sei. „Der angespannte Wohnungsmarkt in Berlin resultiert vor allem aus der Knappheit. Und die aktuelle Zahl der Geflüchteten erhöht den Bedarf zusätzlich.“

Weiterlesen auf Berliner Zeitung.de (Artikel im Archiv)

3.6 5 Bewertungen Artikel Bewertung