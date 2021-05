Im Berliner Humboldthain ist in der Nacht auf Samstag ein Mann durch eine Messer-Attacke lebensgefährlich verletzt worden – Notfallsanitäter reanimierten den Schwerverletzten noch am Tatort.

Nach ersten Informationen ereignete sich die Tat am späten Freitagabend um 22:30 Uhr an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. Demnach kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen – dann zückte einer ein Messer und stach einmal zu.

