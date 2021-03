Berlin: Demo anlässlich des Weltfrauentages – Mindesabstand interessiert niemanden!

In Berlin haben sich am 08.03.21 weder die Polizei noch das Ordnungsamt für den Mindestabstand interessiert. Erst bei den Querdenkern wird wieder genau nachgemessen und dann die Demo aufgelöst. Das ist politisch gewollt. In München sind am Wochenende nur 150 Teilnehmer auf dem Demozug erlaubt. Das ist eine Lachnummer. Ganz München sollte am Wochenende auf die Straße gehen und für die Freiheit demonstrieren!

