Berlin: „Corona-Wahnsinn stoppen“

Am Samstag zogen erneut Gegner der Corona-Maßnahmen durch Berlin. Die Demonstration verlief vom Roten Rathaus quer durch die Stadt. Dabei zogen die Demonstranten unter anderem am Brandenburger Tor und dem Kanzleramt vorbei. Zur Abschlusskundgebung versammelte sie sich in der Nähe des Reichstagsgebäudes. Laut einer Sprecherin der Berliner Polizei verlief der Protest ohne Zwischenfälle oder besondere Vorkommnisse.

Angemeldet waren für die Veranstaltung am Samstag rund 3.000 Teilnehmer, die mit einem breiten Banner „Corona-Wahnsinn stoppen“ vorneweg durch die Straßen zogen.

