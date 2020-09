Boris Reitschuster: Nach sieben Tagen Youtube-Sperre kann ich endlich mein Video vom Freitag veröffentlichen: Am Vorabend der Corona-Großdemo am 29.8. in Berlin ignorierte die Polizei Hygiene-Verstöße bei einer Antifa-Demo, hinderte mich daran, diese zu dokumentieren und ignorierte Aggressionen gegen mich – dafür wurden Corona-Maßnahmen-Gegner streng kontrolliert. Unfassbar!

