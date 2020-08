Berlin: Corona-Protestcamp an der Siegessäule von der Polizei aufgelöst

Am Sonntag wurde das von den ″Querdenkern“ angemeldete Corona-Protestcamp an der Siegessäule in Berlin von der Polizei aufgelöst. Laut Angaben der Organisatoren ist ihnen jedoch keine entsprechende Verfügung zugestellt worden. Daher sei es ihnen nicht möglich gewesen, rechtlichen Einspruch dagegen zu erheben. Vereinzelt kam es zu Festnahmen. Die Demonstranten begaben sich daraufhin auf einen ausgedehnten ″Spaziergang“ durch den Tiergarten.

