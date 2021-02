Berlin: Corona-Kritiker helfen den Bauern, die wollen mit dem „Pack“ nichts zu tun haben!

Autokorso gegen Corona-Maßnahmen fährt am Bauernprotest in Berlin vorbei. In den letzten Tagen brachten die Autokorso-Teilnehmer und andere Protestler auch warmes Essen und Getränke vorbei, um den Bauern zu helfen. Alf Schmidt, der Sprecher der Bauern, möchte nichts mit dem „Pack“ zu tun haben.

Die haben zu viel Gülle geschnüffelt und begreifen nicht die Zusammenhänge. Stichwort „Great Reset“

