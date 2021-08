Berlin: Chaos und Polizeigewalt bei „verbotener“ Demonstration gegen Corona-Politik

Trotz des Verbots der Protestaktionen von der Querdenken-Bewegung versammelten sich am Sonntag mehr als tausend Menschen in Berlin. Nach Angaben der Organisatoren forderte die Kundgebung „Freiheit und die Wiederherstellung der Grundrechte der Menschen“ in der Corona-Krise.

Die Berliner Polizei hatte zuvor angekündigt, das Versammlungsverbot strikt durchzusetzen. Es kam zu gewaltsamen Konfrontationen zwischen Demonstranten und Polizei. Dutzende Festnahmen wurden durchgeführt, genauere Informationen waren derzeit nicht bekannt.

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung