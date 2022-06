Update! Berlin: Auto rast in Menschenmenge – 1 Tote und mehrere Verletzte

In Berlin ist am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr ein Auto auf einem nahe des Breitscheidplatzes im Bezirk Charlottenburg in eine Menschenmenge auf dem Bürgersteig gefahren, bis es in einem Ladengeschäft zum Stehen gekommen ist. Dabei wurden nach Angaben von Feuerwehr und Polizei ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt, teils schwer. Die genaue Zahl der Verletzten war zunächst unklar und schwankte zwischen acht und etwa zwölf.

Laut Polizei war zunächst unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat oder einen Unfall handelte. Der mutmaßliche Fahrer wurde festgenommen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Kleinwagen. Der Fahrer erfasste zunächst eine Menschengruppe auf einem Bürgersteig und fuhr an einer Straßenecke weiter, dann in das Geschäft.

Es sei bislang unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handle oder um einen Unfall „vielleicht sogar mit einem medizinischen Notfall als Grundlage“, fügte Cablitz an. Bei dem Fahrer des Autos handelte es sich demnach um einen Mann. Dieser wurde vor Ort zunächst von Passanten festgehalten, bevor Einsatzkräfte der Polizei ihn anschließend festnahmen.

Update: Wie die „BILD“ berichtet, handelt es sich bei dem Fahrer nach Polizeiangaben um einen 29 Jahre alten in Berlin lebenden Deutsch-Armenier. Nach BILD-Informationen ist der Deutsch-Armenier polizeibekannt – dabei geht es um Eigentumsdelikte.

Bei der Toten handelt es sich um eine Lehrerin. Sechs Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, drei schwer. Wie viele Leichtverletzte es gibt – noch gar nicht abzusehen.

Ein Augenzeuge: „Der ist mit Vollgas gefahren. Zu keinem Zeitpunkt hat er die Geschwindigkeit verringert.“

