Am Sonntag, dem 11. Oktober, sprach der Onkologe Walter Weber aus Hamburg auf einer Kundgebung in Berlin am Brandenburger Tor. Er kritisierte unter anderem eine Aussage des Virologen Christian Drosten zu ärztlichen Regularien und sprach über unser Gesundheitssystem. Bezüglich der Coronavirus-Pandemie appellierte er an unser Grundgesetz und an das Gewissen.

1 1 Bewertung Artikel Bewertung