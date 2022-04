Berlin: „Aktivisten“ reißen vor Habecks Ministerium Boden auf

Eine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten hat als Bauarbeiter verkleidet vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Bürgersteig aufgerissen. Daneben legten sie am Dienstagmittag in der Invalidenstraße nahe dem Hauptbahnhof Rohre mit der Aufschrift „Qatar Stream“. Vor den Eingang des Ministeriums von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) setzten sich mehrere Demonstranten mit einem Transparent „Stoppt den fossilen Wahnsinn“.

Die Protestgruppe „Letzte Generation“ twitterte dazu: „Wie praktisch. Öl aus Katar kommt jetzt direkt vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aus dem Boden.“ Polizisten beendeten die Aktion und stellten die Personalien der Demonstranten fest.

Quelle: t-online.de (Artikel mit Foto im Archiv)

Politikstube: Eine Minderheit terrorisiert die Mehrheit, so würden es die Politiker kommentieren und die Leitmedien schreiben, wenn diese „Aktion“ von Querdenkern, Rechten oder anderen Schwurblern durchgeführt worden wären.

Diese sogenannten Aktivisten der „Letzten Generation“ drohen auch damit, Pipelines in Deutschland abzudrehen, wie Welt.de (Artikel im Archiv) berichtet. Angedrohte Straftaten, kämen diese von Querdenkern etc., dann würde der Staatsschutz vor den Wohnungstüren stehen, gelinde ausgedrückt.