Berlin: Abstandsregeln auch in der Wohnung – Wenn Frau Kalayci klingeln lässt

Die Bundeskanzlerin sprach davon und auch der bayerische Ministerpräsident: Gegenüber dem Bürger müssten wegen der Corona-Gefahr die Zügel wieder angezogen werden. In Berlin, wo sich jüngst Zügel-Gegner verschiedenster Couleur zum Demonstrieren trafen, während die, an die sich der Protest richtete, ihre Aufmerksamkeit vor allem den Rechtsradikalen schenkten, die sich daruntergemischt hatten – in diesem Berlin also hat die Gesundheitssenatorin jüngst vor der Presse erklärt, wie sie jetzt die Zügel anzuziehen gedenkt. Das betrifft mehr als nur die Maskenpflicht für Demonstrationen, über die allenthalben berichtet wurde.

