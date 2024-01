Beim WEF – Von der Leyen: Unser größter Feind ist die Desinformation

Die größte Herausforderung unserer Zeit sei Desinformation, meint Ursula von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsforum. Konflikte würden erst daraus entstehen, so die CDU-Politikerin. Es sei an der Zeit für globale Partnerschaften, „und wir schaffen das“, meint von der Leyen.

Das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos (WEF) möchte wieder „Vertrauen aufbauen“ – so das Motto der Versammlung, der auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beiwohnt. Die CDU-Politikerin präsentierte am Dienstag die aus ihrer Sicht wichtigsten Faktoren für die nächsten Jahre und zitiert damit praktisch wörtlich den Jahresbericht des WEF. Weiterlesen auf Apollo News.net

