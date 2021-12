Bei Corona-Demo in Hamburg: 90-Jährige von Linksradikalen umgeschubst und schwer verletzt

Am Rande der Corona-Demo am Samstag in der Hamburger Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der eine 90-Jährige umgeschubst und schwer verletzt wurde.

Im Bereich des Jungfernstiegs sollen mehrere Gegendemonstranten, offenbar Menschen aus der linken Szene, von außen auf die Teilnehmer des Corona-Aufzuges „eingewirkt“ haben, wie die Polizei mitteilte: Dabei soll mindestens eine Flasche geworfen worden sein, vorher sei zunächst nur skandiert worden. Dann kam es zur Schlägerei.

Als die Polizei dazwischen ging, flüchteten etwa 20 Beteiligte, die aus der Gegendemonstranten-Gruppe stammen sollen. Dabei wurde die unbeteiligte 90-Jährige umgerannt. Wie die MOPO erfuhr, erlitt die Rentnerin einen Oberschenkelhalsbruch.

