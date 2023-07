Bei CDU/CSU brennt die Hütte: 75 Prozent der Union-Wähler glauben, die AfD sagt die Wahrheit

„Es gibt eine Wählergruppe, die auf dem Weg nach rechts ist“, sagt ein für seine Analysen bekannter Vordenker der Union. „Wir können nur nicht abschätzen, wie groß diese Gruppe ist.“ Der Vorgang folge einem europäischen Trend, den man zuvor in Skandinavien ebenso beobachten konnte, wie zuletzt in den Niederlanden, wo die Bauernpartei BBB massiven Zulauf erhielt, und auch in Frankreich und Spanien besteht das rechte Lager inzwischen zu großen Teilen aus Gruppierungen, die mit den klassischen bürgerlich-konservativen Parteien kaum noch etwas gemein haben.

Lange hegten die Parteizentralen von CDU und CSU die Hoffnung, dass dieser Trend an Deutschland vorbeigehen würde. Diese Hoffnung verflüchtigt sich in diesen Tagen mehr und mehr. Die Folge ist, dass die AfD indirekt längst an den Papieren und Strategien der Union mitschreibt. Weiterlesen auf nius.de

