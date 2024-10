Befragung von deutschen Journalisten: 41 Prozent outen sich als grün

Den Medien kommt in der Demokratie eine immense Bedeutung zu: Als vierte Gewalt müssten sie eigentlich die Politik kontrollieren und den Menschen erlauben, sich auf Basis aller verfügbaren Informationen eine eigene Meinung zu bilden. Stattdessen scheint vielfach das Gegenteil der Fall zu sein: Die herrschende Politik wird bejubelt, verheerende Konsequenzen des linksgrünen Wahns werden negiert oder beschönigt und der Bürger wird manipuliert und erzogen, so der Eindruck einer wachsenden Zahl von Lesern und Zuschauern. Kein Wunder: In einer aktuellen Befragung von deutschen Journalisten outeten sich 41 Prozent als Freunde der Grünen. Weiterlesen auf Report24.news

